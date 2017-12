Apple-baas verdient 85 miljoen euro 00u00 0

Het loonstrookje van Apple-baas Tim Cook (foto) is bekend en dat oogt niet slecht. Cook verdiende in het voorbije boekjaar ongeveer 102 miljoen dollar (85 miljoen euro). Het grootste deel van zijn verloning (89,2 miljoen dollar) bestaat uit aandelen. Daarnaast zag Cook omwille van de goede resultaten zijn bonus stijgen van 5,4 miljoen dollar naar 9,33 miljoen dollar (7,8 miljoen euro). De bonus komt bovenop het basisloon van 3,05 miljoen dollar (2,55 miljoen euro). In dat bedrag zit ook 104.000 dollar voor niet opgenomen verlof, 224.000 dollar beveiligingsuitgaven en 93.000 dollar voor reizen met een privévliegtuig. Want Cook moet verplicht reizen met een privéjet. Uit veiligheidsoverwegingen, aldus de raad van bestuur.

