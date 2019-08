Exclusief voor abonnees Applaus voor Lambrecht en Brugse bestuur 07 augustus 2019

Drie maal één minuut applaus gisteren in Brugge. Naast het gebruikelijke handgeklap voor de overleden Sterchele, ging Jan Breydel om uiteenlopende redenen nog twee keer staan. Voor de aftrap was er een eerbetoon voor de overleden wielrenner Bjorg Lambrecht, die eergisteren het leven liet in Polen. Daarna gingen in de elfde minuut de handen op elkaar voor voorzitter Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert voor bewezen diensten met als exponent de inkomende transfer van Simon Mignolet. De elfde minuut refereerde aan het jaartal waarin de tandem op Olympia overnam. (TTV)