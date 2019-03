Applaus op alle banken voor hattrickheld Messi 18 maart 2019

00u00 0

Ook het Estadio Benito Villamarin, de thuisbasis van Betis Sevilla, werd gisteravond getuige van een weergaloze Lionel Messi. De grootmeester tekende voor een hattrick in de 1-4-zege. Dat Messi de groenhemden uit Sevilla graag partij geeft, blijkt uit de cijfers. De teller staat nu op 23 stuks in 21 onderlinge confrontaties. Zijn eerste treffer gisteren, een penseelstreek vanop vrije trap, was alweer smullen geblazen. Maar iets voor affluiten pas écht applaus vanop alle banken. Met een geniaal wippertje zette Messi de kroon op zijn werk. Het leverde hem een open doekje van de Betis-fans op. Ook zij genoten van zó veel schoonheid. Hattrick nummer 33 in La Liga was een feit. Enkel Cristiano Ronaldo (34) doet vooralsnog straffer.

