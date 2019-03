Applaus én boegeroep bij vervanging Pozuelo 11 maart 2019

Alejandro Pozuelo, die over twee weken vertrekt naar het Canadese Toronto, speelde gisteren zijn laatste thuismatch in dienst van Racing Genk. In de slotfase wou Philippe Clement zijn draaischijf een applausvervanging gunnen, maar niet iedereen in het publiek ging op de banken staan voor 'Pozo'. Vooral vanuit de spionkop steeg er aardig wat boegeroep op toen Pozuelo het veld verliet. Later volgden er nog enkele Spaanse scheldwoorden. Voor sommige supporters zal de Spanjaard dus voor eens en voor altijd een verrader blijven. Tegelijk dient gezegd dat er op de andere tribunes wél applaus was te horen voor de voormalige chouchou. (KDC)

