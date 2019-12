Exclusief voor abonnees Appelmoeskartel opgerold 19 december 2019

De Franse mededingingsautoriteiten beboeten zes bedrijven voor het maken van verboden prijsafspraken bij de verkoop van appelmoes. Ook verdeelden de bedrijven de Franse markt onderling. De totale boete in het 'compotecomplot' bedraagt 58,3 miljoen euro. De appelmoesmakers hadden ruim 90% van die markt in handen. Hun kartel bestond tussen 2010 en 2014. In die tijd betaalden supermarkten die bij de bedrijven appelmoes van hun huismerk bestelden, maar ook horeca- en cateringbedrijven, te veel. De Franse fabrikanten Charles Faraud (16,4 miljoen euro), Andros (14,1 miljoen), Materne (13,6 miljoen), Délis (Lactalis, 9,5 miljoen), Valade (2,8 miljoen) en Conserves France (1,9 miljoen) liepen tegen de lamp.