Appartement onbewoonbaar na brand 04 juli 2019

In de Brouwersstraat in De Panne is dinsdag rond 17 uur brand uitgebroken in een appartement op het gelijkvloers van een gebouw. De keuken is volledig uitgebrand en het appartement onbewoonbaar verklaard."De oorzaak lag bij een vergeten pot met frituurolie op het fornuis. De bewoonster was vertrokken zonder het fornuis uit te schakelen, met alle gevolgen van dien", aldus Delacauw. Burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-B) kwam ter plaatse en regelde een onderkomen voor de bewoonster. Het appartement heeft heel wat oplapwerk nodig. (BBO)