Exclusief voor abonnees Appartement bezichtigen? Dat is dan 250 euro boete 25 maart 2020

De lokale politie van de zone Bilzen-Riemst-Hoeselt onderschepte maandag rond 15.30 uur in het centrum van Bilzen een voertuig uit Tongeren met twee inzittenden. De bestuurder en een kameraad wilden een appartement in aanbouw gaan bezichtigen. De politie presenteerde hen een onmiddellijke minnelijke schikking: 250 euro, wegens schending van de coronarichtlijnen. Een uur later werden in Bilzen drie personen in een voertuig uit Hasselt gecontroleerd. Ze waren op weg naar een kennis. Ook zij leefden de coronarichtlijnen niet na. De ploegen van de politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken deden het voorbije weekend 35 vaststellingen. Het ging vooral om mensen die zich met de wagen verplaatst hadden om ergens te gaan wandelen. (MMM)

