App voor Europese treinen 10 februari 2018

Omdat het spoornet in de Europese Unie grotendeels in handen is van nationale vervoerbedrijven, is het niet eenvoudig om bijvoorbeeld een rit van Brussel via Parijs naar Madrid online te plannen. Elke maatschappij heeft immers een eigen website en een eigen app. Met de app en website trainline.eu, aangesloten op de reserveringssystemen van spoorwegexploitanten in meer dan twintig Europese landen, lukt het wel. Je vindt er alle info die je nodig hebt op één platform, zodat je een reis die heel Europa doorkruist kunt bekijken en nadien ook kunt boeken. Naast de dienstregelingen krijg je ook een vergelijking van de prijzen van de treinkaartjes van de verschillende spoorwegondernemingen. De app geeft je eveneens info over Europese buslijnen zoals Ouibus. Heel handig is dat de website gewoon in een Nederlandstalige versie bestaat. Het platform verkoopt naar eigen zeggen zo'n 5.000 treinkaartjes per dag. (JL)

HLN