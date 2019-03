App vertelt of je gezond eten koopt 20 maart 2019

Geen zin om elk etiket uit te pluizen in de supermarkt om na te gaan of je een gezond product koopt? Vanaf maandag is er een app beschikbaar in ons land die voedingswaren een score geeft. In Frankrijk gebruiken 9 miljoen gebruikers de app, die Yuka heet, nu al. Als je de barcode van een product scant, verschijnt een score op 100. "De voedingswaarde bepaalt 60%", legt mede-oprichtster Julie Chapon uit. "Dat gaat dan over de hoeveelheid suikers, zout, vezels en proteïnen. 30% wordt bepaald door de aan- of afwezigheid van additieven, de laatste 10% zijn punten voor biologische producenten." Ook cosmeticaproducten krijgen een score. Je kan de app gratis downloaden.

