App vertelt hoeveel sigaretten je 'rookt' door luchtvervuiling 09 mei 2018

Brusselaars roken elke dag ongemerkt 5,3 sigaretten mee ten gevolge van de vervuilde lucht die ze inademen. Wie op de Antwerpse Leien woont, jaagt er 3,3 stuks door, een dagje vertoeven op de Graslei in Gent staat gelijk aan zo'n 3,1 sigaretten. Dat heeft deze krant berekend met de nieuwe app 'Shoot! I smoke', gratis beschikbaar voor Android en iOS. Het programma gebruikt de gegevens van meer dan 10.000 meetstation, verspreid over de hele wereld. Eén sigaret staat gelijk met 22 microgram fijn stof per kubieke meter, zo is eerder gebleken uit een Amerikaanse studie. "Ik denk dat de app vooral wil helpen te sensibiliseren en dat is uiteraard goed. Tenminste, als het mensen kan aanzetten om de trein te nemen in plaats van de auto", reageert Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij. "Anderzijds betwijfel ik of de vergelijking met sigaretten klopt. Er is toch nog een groot verschil tussen rechtstreeks sigarettenrook inhaleren en vervuilde lucht inademen." (TVM)

