App redt 15.000 maaltijden van vuilnisbak 14 juni 2018

De app 'Too Good To Go', die in februari gelanceerd werd, heeft de kaap van 15.000 geredde maaltijden overschreden. Zowat 50.000 geregistreerde gebruikers kunnen tegen een zacht prijsje maaltijden ophalen die niet verkocht werden. Ze weten niet op voorhand wat de pot schaft. Ook het aantal geregistreerde restaurants klom de voorbije drieënhalve maand naar meer dan 350 in zeven grote Vlaamse steden: Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven en Mechelen. Voor de zomer wil Too Good To Go ook in Brussel starten, daarna moet de rest van het land volgen.