App berekent na elke rit uw besparing 06 maart 2018

Zet op tijd de auto in neutraal, laat het gaspedaal los en rol al rijdend door tot aan het stoplicht. Dat scheelt CO2-uitstoot en benzinekosten, bewijst de nieuwe app Petrollo. Na elke rit berekent die wat u het milieu en uzelf bespaard hebt. Daarna kan u kiezen: de bespaarde kosten overmaken naar uw eigen spaarrekening óf het bedrag doneren aan een goed doel naar keuze. De makers - de Nederlandse jeugdvrienden Paul Meulblok (60) en Nico Verhoeven (60) - doneren zelf hun bespaarde centen aan het longfonds. Tegen uitlaatgassen, dat vonden ze wel gepast. De app is gratis en zonder reclame. Bijkomend voordeel: als de app in gebruik is tijdens het rijden, kan er niet gewhatsappt of gefacebookt worden. Navigatie-apps op de smartphone werken wel.

HLN