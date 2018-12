Apothekers zitten zonder babymelk op basis van rijst 17 december 2018

Farmaceutisch bedrijf Menarini stopt tijdelijk met de levering van Novalac Novarice aan apotheken. Dat is een babymelk op basis van rijsteiwitten, voor kinderen die lijden aan koemelkallergie. De reden voor de beslissing is onduidelijk. Bij steeds meer apotheken raakt de voorraad stilaan uitgeput. Heel wat ouders zitten met de handen in het haar. Als hun kinderen gewone koemelk drinken, krijgen ze last van eczeem, maag- of darmproblemen. Novalac Novarice is dan vaak het enige betaalbare alternatief.

