Apothekers mogen CBD verkopen 09 augustus 2019

Apothekers mogen voortaan op voorschrift cannabidiol (CBD) verkopen. Dat staat in een omzendbrief van het geneesmiddelenagentschap FAGG. CBD is - naast het roesopwekkende tetrahydrocannabinol (THC) - een werkzame stof van cannabis. In België verbiedt een KB uit 2015 apothekers om magistrale bereidingen af te leveren die THC bevatten. Door het KB waren ook bereidingen met CBD verboden, omdat daar kleine hoeveelheden THC in voorkomen. "Zo'n verbod lijkt niet de bedoeling van het KB", luidt het nu in de omzendbrief van het FAGG. Het agentschap laat daarom nu toe om grondstoffen zoals cannabidiol met 'spoorhoeveelheden' THC te gebruiken. Apothekers moeten wel waakzaam zijn voor bijwerkingen en de nodige kennis verwerven.

