Apotheker en studenten helpen vrouw bevallen 28 maart 2019

Op de drukke Tiensesteenweg in Leuven is dinsdagmiddag een vrouw bevallen van een dochter. De vrouw, die met haar man en hun zoontje onderweg was, geraakte niet meer tijdig in het ziekenhuis. Ze bleven ijzig kalm en werden vakkundig bijgestaan door twee vrouwelijke studenten en een apotheker. In geen twee minuten kwam het meisje ter wereld, waarna het voltallige gezinnetje naar het Leuvense Gasthuisbergziekenhuis kon worden overgebracht. Iedereen maakt het goed. De Leuvense politie kwam ook even ter plaatse bij de ongewone bevalling, en liet alvast weten dat het meisje een beertje zou krijgen. (ADPW)

