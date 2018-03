Apotheken delen vanaf vandaag gratis jodiumpillen uit 06 maart 2018

Tot nu toe werden ze enkel uitgedeeld aan een select deel van de bevolking, maar vanaf vandaag kan iedereen die dat wil gratis jodiumpillen gaan halen bij de apotheek. Die werken beschermend in geval van een kernramp. De gratis doosjes waren vroeger alleen beschikbaar voor zwangere vrouwen, kinderen, vrouwen die borstvoeding geven en alle inwoners uit de gemeenten die in een straal van 20 km rond nucleaire sites wonen. Maar dat wordt nu uitgebreid naar 100 km - wat in werkelijkheid neerkomt op zowat de hele Belgische bevolking. Opgelet: elke dag een jodiumpil nemen, heeft geen enkele zin. Ze hebben alleen effect meteen na een kernramp. Ze zorgen ervoor dat de schildklier vol zit met niet-schadelijk jodium, waardoor er bij een eventuele ramp geen radioactief jodium meer bij kan. Die variant doet het risico op kanker aanzienlijk stijgen.

