Apenstreken met Beyoncé
SIDI LARBI CHERKAOUI
17 december 2018

Geen schande als u nog steeds over zijn naam struikelt, de 42-jarige Marokkaans-Vlaamse choreograaf doet dat gelukkig niet over zijn voeten - of Beyoncé zou te klagen hebben. De Amerikaanse popster schakelde Cherkaoui, ook artistiek directeur van Ballet Vlaanderen, dit jaar in voor de danspasjes van 'Apeshit'. Voor de videoclip bij het nummer van Beyoncé en manlief Jay-Z werd er twee nachten gedraaid in het Louvre. Denk: heupwiegende danseressen voor Jacques-Louis Davids 'Kroning van Napoleon', stuiptrekkende en wavende dames op de museumtrappen en het topkoppel voor de Mona Lisa. De derde samenwerking van onze landgenoot en de popdiva is best opvallend, want precies tien jaar geleden 'leende' Beyoncé voor haar tour iets te opvallend een aantal passen en opstellingen uit een voorstelling van Cherkaoui. Ach, plooien definitief gladgestreken. (CMA)

