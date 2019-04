Exclusief voor abonnees Apen in zoo moeten zich kunnen verstoppen 12 april 2019

Apen in dierentuinen hebben recht op privacy. Dat staat in de nieuwe regels die minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft uitgevaardigd. "De mogelijkheid zich te verstoppen voor het publiek is een grote stap vooruit", zegt Hilde Vervaecke, gedragsbiologe en voorzitter van de dierentuinencommissie die het advies leverde voor de nieuwe regels. "Op termijn zouden ook alle andere zoogdieren dat moeten kunnen." Onlangs zijn ook de voorwaarden voor de erkenning van dierentuinen aangepast. Daarin staat dat dieren altijd vrije toegang moeten hebben tot hun binnen- en buitenverblijf. De maatregelen geven meer controle aan het dier, wat hun welzijn ten goede komt. Joelende kinderen en nieuwsgierige blikken geven stress. Heel wat dierentuinen, zoals die van Antwerpen, passen de nieuwe normen al toe.

