Apart souvenirtje op schouw: vliegtuigbom uit WO II 06 maart 2019

Bij sloopwerken in Oostende hebben arbeiders gistermorgen een opmerkelijke vondst gedaan. In de woonkamer van een af te breken flat stond een vliegtuigbom uit WO II - 80 cm lang en met een diameter van 15 cm - op de schouw. De voormalige bewoner vond het allicht te riskant om het gevaarte mee te nemen bij de verhuis, dus bleef de bom gewoon staan. De arbeiders sloegen meteen alarm bij de politie, die ontmijningsdienst DOVO ter plaatse liet komen. Het ontstekingsmechanisme bleek verwijderd, maar de bom was wel nog gevuld met springstof. DOVO nam de bom mee om gecontroleerd te laten ontploffen. (BBO)