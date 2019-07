Exclusief voor abonnees Apache niet in fout 08 juli 2019

Nieuwssite Apache laat weten dat zijn foutieve berichtgeving over de arrestatie van een ex-medewerkster van Theo Francken (zie zaterdagkrant) te wijten is aan foute communicatie van het Antwerpse parket. De woordvoerster bevestigde aanvankelijk dat deze ex-medewerkster wel degelijk was aangehouden. Nieuwssite Apache kreeg daarvan per mail bevestiging en maakte het nieuws vrijdagavond bekend. Kort daarna bleek dat de woordvoerster zich vergist had. Niet de ex-medewerkster van Francken, maar de echtgenote van Melikan Kucam was aangehouden. Het Antwerpse parket zette die fout naderhand recht in een persbericht en sprak van een mogelijk misverstand in de de communicatie tussen het parket en Apache. Hoofdredacteur Karl Van den Broeck: "Het gaat wel degelijk om een misverstand bij het parket. Onze journalist heeft deontologisch correct gehandeld. Dit soort voorvallen zijn een nachtmerrie voor de betrokkene en voor elk nieuwsmedium. Wij lijden aanzienlijke imagoschade door deze vergissing."

