Anuna zkt. raceschip

Nu de klimaattop in Chili is geschrapt wegens aanhoudende onrust in dat land en zal plaatsvinden in Spanje, tikt de klok voor Anuna De Wever en haar mede-klimaatactivisten. De groep, die op 2 oktober vanuit Nederland per boot naar Zuid-Amerika vertrok, moet zo snel mogelijk in Madrid geraken. Maar op ecologisch verantwoorde manier is dat bijna onmogelijk. Tenzij met een raceschip, zeggen ze. "We zouden heel gelukkig zijn als op zijn minst enkele afgevaardigden van onze groep de top zouden kunnen bijwonen", zeggen ze in een mededeling. Ook Greta Thunberg lanceerde zo'n oproep op Twitter. "Blijkt dat ik de halve wereld ben rondgereisd, in de verkeerde richting. Als iemand mij kan helpen met transport, zal ik erg dankbaar zijn."

