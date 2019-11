Exclusief voor abonnees Anuna zit nog in Amazonewoud en haalt klimaattop niet 19 november 2019

Slecht nieuws voor Anuna De Wever en co: zij en de andere Belgische activisten, onder wie haar oudere zus Josefien Hoerée en Adélaïde Charlier, geraken niet tijdig in Madrid. In de Spaanse hoofdstad gaat begin december de 25ste VN-klimaatconferentie van start. Het drietal bevindt zich momenteel in het Amazonewoud. "We geraken er enkel als we het vliegtuig nemen, maar dat is geen optie", kondigt Charlier aan. De klimaattop zou normaal gezien in Chili plaatsvinden, maar vanwege de sociale spanningen en protesten in het Zuid-Amerikaanse land annuleerde Chili de top.

