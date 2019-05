Exclusief voor abonnees Anuna houdt lief over aan klimaatprotest 23 mei 2019

00u00 0

Het klimaat op de politieke agenda zetten is niet het enige resultaat van haar spijbelprotesten: ze hebben Anuna De Wever (17) ook een vriendin opgeleverd. Zij was fotografe op de klimaatmarsen. "Op de achtste mars kwam ze naar me toe: 'Ik heb foto's van je genomen, wil je die hebben?' Komaan, er stond een barricade van pers toen, niemand kwam dat vragen. Ze zei: 'Kan je me je mailadres geven?' Ik dacht: ze heeft wel mooie ogen, dus ik heb haar gewoon mijn nummer gegeven", vertelde De Wever gisteren in 'Gert Late Night'. "En zo is het opengebloeid." Meer details over Anuna's vriendin, behalve dat ze uit Wallonië komt, zijn niet bekend.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis