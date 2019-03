Anuna en Kyra krijgen prijs van het Vrije Woord 21 maart 2019

00u00 0

De Arkprijs van het Vrije Woord gaat dit jaar naar Anuna De Wever (17) en Kyra Gantois (20). Het Arkcomité looft de jonge activistes voor hun inspanningen om de klimaatverandering hoog op de politieke agenda te plaatsen "zonder te willen polariseren, en met de nodige nuance en waardigheid". De Arkprijs van het Vrije Woord is een symbolische prijs voor wie zich inzet voor de vrijheid van denken. Het comité ziet in de inzet van De Wever en Gantois, en samen met hen de bredere beweging Youth for Climate, "een eigentijdse vertaling van het Vrije Woord dat uitgedragen wordt door een jonge generatie". De prijs wordt uitgereikt op woensdag 29 mei in Antwerpen.