Anuna en Kyra hebben hun boekje af 08 maart 2019

Het boekje 'Wij zijn het klimaat' van Anuna De Wever en Kyra Gantois is vanaf vandaag te koop. In 64 pagina's vatten de twee Vlaamse initiatiefnemers van het jongerenklimaatprotest in België hun boodschap nog eens samen: pak het probleem aan en 'join the movement'. Naar de politiek halen ze wel scherp uit. "Wij verwachten van jullie een drastisch beleid." De Wever en Gantois benadrukken dat ze "niet zomaar een mening verkondigen" maar wetenschappelijke feiten citeren. Het boekje kost 8,99 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar Youth for Climate, zegt uitgeverij De Bezige Bij.