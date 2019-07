Exclusief voor abonnees Anuna De Wever plant "dubbel zo harde acties" 23 juli 2019

Met haar middelbaar diploma op zak is klimaatspijbelen voor Anuna De Wever niet meer aan de orde, maar toch wil de Antwerpse zich vanaf september nog nadrukkelijker laten gelden. "Na onze marsen is niks gebeurd en nu we weg zijn van straat gebeurt er nog niks", zegt ze in 'Gazet van Antwerpen'. "Vanaf september staan we er weer. Niet meer met wekelijkse klimaatmarsen, maar wel met acties en dubbel zo hard. Al zullen er ook af en toe nog marsen komen." De Wever wil rechtstreeks de grote vervuilers aanspreken en hen trachten te overtuigen hun bedrijf energiezuinig te maken. De klimaatwet gestemd zien, blijft de topprioriteit.