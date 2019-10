Anuna De Wever in tranen op zeilboot om afgelaste klimaattop, "maar we blijven varen" FT

31 oktober 2019

00u00 6 De Krant Slecht nieuws voor Anuna De Wever en co, die met een zeilboot onderweg waren naar Chili voor de VN-klimaattop in december: president Sebastián Piñera gelast de conferentie af vanwege de onrust in het land. "De stemming aan boord is triestig, maar dit is geen verloren missie."

De zeiltocht van Anuna De Wever (18) en 35 jonge Europese klimaatactivisten - onder wie ook Anuna's oudere zus Josefien Hoerée (23) - verliep tot nog toe niet erg vlekkeloos. Nadat de groep op 2 oktober aan boord stapte van de Regina Maris voor een overzeese reis richting Zuid-Amerika, moest de boot al eens aanmeren in Frankrijk vanwege technische problemen. Gisteren volgde echter een veel grotere klap: hun tocht richting de VN-klimaatconferentie in Chili, van 2 tot en met 13 december, blijkt een maat voor niets. De Chileense president Sebastián Piñera maakte gisteren bekend dat hij de klimaattop COP25 niet laat doorgaan, net als de handelstop die in november op de planning stond. De voortdurende protesten tegen het beleid van zijn regering nopen hem daartoe. De afgelopen twee weken vielen bij plunderingen, brandstichtingen en confrontaties met de politie in het hele land al minstens 20 doden.

Geen verloren missie

Het schrappen van de bijeenkomst betekent dat het 'Sail to the COP'-initiatief van onder andere Youth For Climate Belgium in het water valt. Met dat project wilden de activisten de aandacht vestigen op de vervuilende luchtvaartindustrie. Vier weken lang al brengen Anuna en co op het water door, om binnen tien dagen in het Braziliaanse Recife aan te komen. "De stemming aan boord is triestig. We zijn allemaal gechoqueerd. Sommige mensen zijn beginnen te wenen", laat Anuna vanop de boot weten. "Maar we gaan sowieso verder. Het is geen verloren missie. We hebben nog een groot project in de Amazone." Daar zullen de jongeren lokale stammen bezoeken, net als afgebrande stukken woud. Ze hebben er ook een gesprek met indianenchef Raoni Metuktire.

"Dat de top is afgelast, is natuurlijk erg jammer, maar ik zit ook enorm in met de Chileense bevolking en hun strijd. Dat is misschien nog het ergste van al", zegt Anuna nog. "Wij wachten op verdere informatie om te zien of we de top ergens anders kunnen bijwonen." De VN-secretaris voor Klimaatverandering Patricia Espinosa zegt alternatieve locaties te onderzoeken, maar geeft voorlopig geen verdere details.