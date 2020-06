Exclusief voor abonnees Antwerp 26 juni 2020

Ondanks de corona-opstoot in de buurt van het Duitse stageoord Harsewinkel gaat het oefenkamp tot nader order door. Trainer Leko stapt zaterdag met 24 spelers de bus op, zonder Lamkel Zé (B-kern) of Mbokani (wiens contract eind juni afloopt). Wel van de partij is youngster Dragan Lausberg. Deze 18-jarige verdediger kwam transfervrij over van Standard en kreeg na een aantal trainingen bij de Antwerps beloften een profcontract voor twee jaar. (KDC)