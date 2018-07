Antwerp 12 juli 2018

Antwerp versterkt zich met Daniel Opare (27). De Ghanese rechtsachter was einde contract bij het Duitse Augsburg en kon transfervrij tekenen op de Bosuil. Vice-voorzitter Luciano D'Onofrio haalde Opare in 2010 al naar Standard waar hij in vier seizoenen 119 wedstrijden speelde. Opare tekende voor 2 seizoenen met optie op een derde. (SJH/DPB)