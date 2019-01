Antwerp 09 januari 2019

Gisteren werkte Antwerp in de voormiddag een veldtraining van anderhalf uur af. Haroun sukkelt met een lichte hamstringblessure en deed individueel oefeningen. In de namiddag skipte hij de krachttraining en hield hij het bij wat fietswerk. De andere spelers trainden ruim een uur hun bovenlichaam. Buta ging voor de tweede dag op rij voluit. Voor de beloften die mee naar Spanje reisden was er nadien nog een extra baltraining. (SJH)

