ANTWERP 16 november 2018

00u00 0

ANTWERP oefende in eigen huis tegen KV Kortrijk achter gesloten deuren. De tweede helft werd met een kwartiertje verlengd en zo scoorde Hines- Ike erg laat de openingstreffer voor Kortrijk, maar maakte Opare in extremis nog gelijk. Bölöni liet in totaal 21 spelers minuten maken. Seck, Yataba- ré en Rodrigues zijn momenteel niet fit. Govea, Batubinsika, Borges en Hairemans stonden aan de aftrap. De Winter ver- dedigde het doel. (SJH)