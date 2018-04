ANTWERP 17 april 2018

Antwerp legde Antoine Bernier (20) vast voor volgend seizoen. De flankspeler komt over van de beloften van Anderlecht en tekende tot 2021. De Portugese rechtsachter Buta (21) brak in een onschuldig duel een middenvoetsbeentje van de linkervoet en is zes weken uit. Ook Pitroipa liep een blessure op tegen Beerschot-Wilrijk, vermoedelijk een spierscheur. Verder onderzoek moet de ernst nog uitwijzen. Oulare (rug) en Yatabaré (enkel) ontbreken nog. Susic traint individueel. (SJH/DPB)