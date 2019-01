ANTWERP 31 januari 2019

Govea (knie) is dan toch nog niet volledig hersteld. Hij trainde apart. De onderhandelingen met STVV over een transfer van Hairemans lopen verder. Gisteren waren er nog niet op alle fronten akkoorden. Een uitleenbeurt met aankoopoptie ligt nu op tafel. (SJH)

HLN