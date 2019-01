ANTWERP 16 januari 2019

ANTWERP leent Antoine Bernier tot het einde van het seizoen uit aan Lierse Kempenzonen (1ste amateur). Yatabaré sloot weer aan op training. Refaelov en Haroun werkten apart. Derde doelman De Winter heeft een scheurtje in de quadriceps en is enkele weken out. Govea hoopt begin volgende maand weer voluit te trainen. (SJH)