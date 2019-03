Antwerp 25 maart 2019

00u00 0

In een 'geheime' oefenmatch over vier keer dertig minuten verloor Antwerp zaterdag met 1-3 van Union (1B). Via Niakaté en twee keer Besuschkow liepen de Brusselaars eerst met 0-3 uit, maar in de slotfase kon Van Damme milderen. Bij Antwerp werd Owusu in de loop van het derde kwart uitgesloten. Alle fitte en beschikbare Antwerpspelers mochten speelminuten maken. Voor Mbokani kwam deze oefenpot nog net iets te vroeg.(KDC)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen