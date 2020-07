Exclusief voor abonnees Antwerp 02 juli 2020

Haroun heeft een blessure aan de achillespees en is enkele dagen out. De kans dat hij deze week nog in actie komt op het oefenkamp is klein. Benson (quadriceps) herneemt normaal vandaag met de groep, net als Rodrigues (knie). Juklerød is bijna genezen (verrekking aan de adductoren) en hervat normaal ook eerstdaags.