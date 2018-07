ANTWERP 13 juli 2018

Het vertrek van Sébastien Siani (31) is officieel. De middenvelder, die pas sinds de winterstop op de Bosuil speelde en nog twee jaar contract had, werd voorgesteld bij Al-Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten. Matheus Borges werd na een jaar huur definitief overgenomen van de Braziliaanse tweedeklasser Londrina. De linksvoetige verdediger tekent een contract tot 2021. (SJH/DPB)