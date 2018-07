ANTWERP 18 juli 2018

ANTWERP heeft zich versterkt met Simen Jukleröd (24). De Noor komt over van Valerenga, dat momenteel 9de staat in de Noorse competitie die 16 speeldagen ver is. Jukleröd tekende voor twee seizoenen met optie op een derde. Hij kwam dit jaar al 18 keer in actie en was goed voor drie goals en vier assists. Jukleröd werd opgeleid als linksachter, maar speelde recent vooral als rechtsbuiten. In Noorwegen wordt hij geprezen voor zijn traptechniek en goede voorzetten. (SJH)