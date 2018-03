Antwerp 21 maart 2018

Antwerp werkte gisteren zijn tweede oefenwedstrijd af van zijn negendaagse stage in het Spaanse plekje Roldan. De Great Old versloeg het kleine amateurclubje Estudiantes Murcia met overtuigende 0-9-cijfers. Bölöni bracht bij de rust negen andere spelers in. Owusu en doelman Jezina waren de enige die de 90 minuten volmaakten. Belofte Niangadou scoorde twee keer. In de slotfase dreven Susic, Ghandri en Limbombe de score nog op met drie goals in vier minuten. De geblesseerden Yatabaré en Habran bleven aan de kant. (SJH)