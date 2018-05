Antwerp 02 mei 2018

00u00 0

Antwerp sprak met Michaël Tirpan (24), maar er is nog geen akkoord met de rechtsachter die Eupen ondanks een contract tot juni 2019 wil verlaten. Obbi Oulare werd in Spanje succesvol aan de heup geopereerd. Hij staat voor een maandenlange revalidatie en komt dit seizoen niet meer in actie. Pitroipa hervatte de trainingen nog niet. (SJH/AR)