ANTWERP 03 augustus 2018

Owusu was gisteren nog niet helemaal hersteld van zijn lichte spierblessure. Bölöni hoopt hem morgen fit te hebben. Buta hervatte met lopen, maar is nog een tijdje out. De situatie van Batubinsika blijft onzeker. Hij viel half mei uit, maar blijft bijna drie maanden later op de sukkel met een blessure aan de quadriceps. (SJH)

