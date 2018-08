ANTWERP 11 augustus 2018

00u00 0

ANTWERP liet een tijdelijke zittribune rechttrekken voor tribune 4 die momenteel niet in gebruik is. Het Schepencollege van de stad Antwerpen gaf alvast zijn goedkeuring om de 750 extra zitplaatsen in gebruik te nemen. Als begin september ook de ordediensten het licht op groen zetten, beschikt de Bosuil over een capaciteit van 16.144. (SJH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN