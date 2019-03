ANTWERP 15 maart 2019

Mbokani (knie), Haroun (dij) en Rodrigues (knie) werkten een apart revalidatieprogramma af. Bolat en Baby trainden individueel, maar sluiten vandaag weer aan. Simen Jukleröd vertrok naar Noorwegen voor een weekje vakantie. Bölöni gunt hem extra rust met het oog op de play-offs omdat hij alle wedstrijden speelde en voor de start van het seizoen niet van vakantie kon genieten. De Noorse competitie was al maanden aan de gang toen Antwerp hem naar de Bosuil haalde. Vierde doelman Lathouwers is voor meerdere weken uit met een scheurtje in de meniscus. (SJH)