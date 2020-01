Exclusief voor abonnees Antwerpse Zoo niet te spreken over YouTubers 17 januari 2020

De Antwerpse Zoo is niet te spreken over twee Nederlanders die in een filmpje op YouTube tonen hoe ze probleemloos een leegstaand giraffenverblijf binnendrongen en tot bij de tapirs geraakten. Thomas Van der Vlugt en Giel de Winter van 'StukTV' stelden zich tot doel om in 48 uur vier parken op stelten te zetten. Twee weken geleden was al te zien hoe ze het Boudewijn Seapark binnengeraakten en vorige week toonde ze hoe ze 's nachts inbraken bij Walibi Belgium door simpelweg over een hek te klimmen. In Antwerpen kocht het duo braaf een toegangskaartje, waarna ze zich verstopten in de toiletten en Van der Vlugt snel een dinosauruspak aantrok. Daarop viel hij bezoekers lastig en slaagde hij er probleemloos in binnen te dringen in een (leegstaand) giraffenverblijf en backstage tot vlak bij de tapirs te geraken. "We stonden gewoon in hun hok", aldus De Winter. "Heel bizar dat dat kan."

