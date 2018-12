Antwerpse sp.a: "Geen commentaar" 05 december 2018

Terwijl sp.a in de Kamer de harde taal niet schuwde over de houding van N-VA, blijven de socialisten in Antwerpen wel onderhandelen over een nieuw stadsbestuur met Bart De Wever. Maar kan de sp.a dat nog verkocht krijgen, na zo'n campagne van N-VA? Daar hebben we het raden naar. "We gaan daar niet op reageren", aldus de Antwerpse sp.a-woordvoerster. (DDW)