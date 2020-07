Exclusief voor abonnees Antwerpse Sinksenfoor krijgt wintereditie 06 juli 2020

Er zal dan toch nog een Sinksenfoor zijn in 2020. Tussen zaterdag 21 november en zondag 13 december vindt op Spoor Oost in Antwerpen een wintereditie van de bekende foor plaats. Dat hebben burgemeester Bart De Wever (N-VA) en schepen voor Markten en Foren Peter Wouters (N-VA) aangekondigd. De wintereditie is een opluchting voor de foorkramers, die de belangrijke Sinksenfoor - die normaal van 30 mei tot 5 juli zou hebben plaatsgevonden - afgelast zagen door de coronamaatregelen. Alle foorkramers die normaal op de Sinksenfoor staan, krijgen een uitnodiging. Burgemeester De Wever is blij dat de foor dit jaar alsnog kan doorgaan. "De traditie van de Sinksenfoor bestaat al honderden jaren. Zelden of nooit is die onderbroken geweest. Met uitzondering van 1940 toen de Duitsers binnenvielen, ging de kermis zelfs in de oorlog door. Nu zal de Sinksenfoor echter niet de zomer aftrappen, maar wel de kick-off zijn voor de winter."

