Antwerpse school zkt coronamedewerker (m/v) 29 april 2020

00u00 0

De Scheepvaartschool op de Antwerpse Linkeroever heeft een originele oplossing bedacht om de heropening op 15 mei in veilige banen te leiden: een coronamedewerker. Die zal bij iedereen die binnenkomt de temperatuur meten, maar moet ook aan leerlingen kunnen uitleggen hoe ze moeten omgaan met mondmaskers en handschoenen. De middelbare school, die leerlingen voorbereidt op de zee- en de binnenvaart, is met zo'n 100 leerlingen vrij klein. In de eerste fase van de heropening keren slechts 15 van hen terug. Die zullen voor ze binnengaan eerst gecontroleerd worden in een tentje dat als 'sluis' fungeert, net als het personeel. De coronamedewerker heeft het best een medische achtergrond, maar enige pedagogische kennis - om de richtlijnen goed te kunnen uitleggen - is een pluspunt. "Er komen veel reacties binnen op de vacature", zegt directeur Roel Buisseret. "Het idee groeide uit overleg met de vakbonden. We weten dat ons personeel de handen vol zal hebben met hun eigen job. Dan komt een extra kracht van pas." (PhT)

