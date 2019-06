Exclusief voor abonnees Antwerpse schepen herbront in India 11 juni 2019

Antwerps schepen voor Sport, Diamant en Markten en Foren Ludo Van Campenhout (N-VA) heeft een 'time-out' ingelast. Hij is in India om te herbronnen. Op de officiële opening van de Sinksenfoor was hij zaterdag de grote afwezige. "Ludo is enkele weken in het buitenland. Het spijt hem dat hij er niet bij kan zijn", zei havenschepen Annick De Ridder, die op de opening dan maar de honneurs waarnam.

