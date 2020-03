Exclusief voor abonnees Antwerpse schepen Fons Duchateau besmet met corona 16 maart 2020

Donderdagavond kwam hij met koorts thuis en had hij "pijn aan de knoken". Na een test bleek de Antwerpse schepen voor onder meer gezondheids- en seniorenzorg Fons Duchateau (N-VA) het coronavirus opgelopen te hebben. "De schepen zal minstens twee weken thuisblijven en herstellen van het virus", zegt zijn woordvoerder Michael Lescroart. "'Het overkomt iemand anders', denk je. Voor mij is die gedachte geen optie meer", zegt de 48-jarige Duchateau. "Het coronavirus heeft me in zijn greep. Donderdagavond kreeg ik koorts en pijn aan mijn gewrichten. Nu ben ik zeker. Ik ben zeer blij dat ik me vanaf de eerste symptomen heb geïsoleerd van werk, vrienden en zelfs gezin. Ik hoop dat ze gespaard blijven. Bij mij heeft de ziekte voorlopig een 'gunstig' verloop. Een zware griep, maar de koorts is onder controle en ik heb geen ademhalingsproblemen. Hout vasthouden dat het zo blijft." Duchateau hamert nog eens op de richtlijnen om verdere besmetting te voorkomen. "Corona hebben we niet meer onder controle. Het aantal slachtoffers wel." (JAA)

