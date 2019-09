Exclusief voor abonnees Antwerpse politie zoekt beste toestel om drones uit de lucht te schieten 19 september 2019

De Antwerpse politie koopt toestellen die vijandige drones kunnen verstoren of neerhalen met een net. De aankoop kadert in het proefproject 'Skyfall' van 1 miljoen euro, dat voor 90 procent zal worden gefinancierd door Europa. "Drones hebben zeer nuttige toepassingen, maar kunnen ook gebruikt worden bij terrorisme of het bespieden van buren of bedrijven", zegt burgemeester Bart De Wever. "Met dit proefproject gaan we twee mogelijke technologieën onderzoeken. Het 'jammen' of verstoren van drones en het neerhalen van drones met een net."

